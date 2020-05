Calciomercato, il Real punta un big di Serie A | Zidane decisivo!

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino uno dei migliori attaccanti della Serie A: Zidane, però, non sarebbe ancora convinto del tutto.

La Serie A interrotta dal ‘Coronavirus’ è una delle migliori degli ultimi anni: maggiore competitività in vetta, tante squadre in grande crescita e molti giocatori di alto livello. In tutto questo, i grandi club europei sono tornati a guardare al campionato italiano con maggiore interesse: Delle indiscrezioni dalla Spagna, infatti, riportano del pressing del Real Madrid su uno degli astri nascenti del campionato.

Calciomercato, il Real fa spese in Serie A | Correa l’obiettivo per l’attacco

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Joaquin Correa. L’argentino, nei giorni scorsi, ha dichiarato di trovarsi molto bene alla Lazio ed in Serie A, ma di vedere il proprio futuro in Premier League. La prima offerta per l’attaccante argentino, invece, potrebbe arrivare dalla Spagna. Le ‘Merengues’, considerando la clausola di 80 milioni fissata dai biancocelesti troppo alta, starebbero valutando un’offerta. Correa, però, riscuote un certo interesse in squadre italiane come Juventus e Milan: Zidane potrebbe essere il primo allenato dei club nostrani. Il tecnico francese, infatti, non sarebbe del tutto convinto dell’argentino e potrebbe mettere il veto sull’operazione.

I giocatori di Serie A tornano a riscuotere l’interesse delle ‘big’ europee: il Real Madrid starebbe valutando un’offerta per Joaquin Correa.

