Calciomercato Juventus, trovato l’accordo | L’annuncio a breve

Novità in vista dalla Germania: il rinnovo tra Thiago Alcantara e il Bayern Monaco è ad un passo, niente da fare per la Juventus.

Quel contratto in scadenza nel 2021 faceva gola a non pochi top club europei. Dal Manchester City di Guardiola, da sempre suo estimatore alla Juventus. Ma entrambi i club dovranno lasciar perdere. Il rinnovo di Thiago Alcantara con il Bayern Monaco appare infatti davvero ad un passo.

Calciomercato Juventus, sfuma Thiago: rinnovo vicinissimo

Stando a quanto riferisce ‘Bild Sport’, il prolungamento di Thiago Alcantara è ormai cosa fatta. Il centrocampista spagnolo, il cui contratto sarebbe scaduto appunto nel 2021, è pronto a prolungare il proprio matrimonio con il club bavarese.

Ancora non sono noti i termini relativi al nuovo contratto, ma la dirigenza tedesca è pronta a dare l’annuncio. Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic e il consigliere Oliver Kahn sono intenzionati a ufficializzare l’affare prima della fine della settimana. Recentemente i colloqui tra la dirigenza e l’agente del giocatore si sono infittiti e il nazionale spagnolo ha parlato non molto tempo fa anche con il tecnico Hansi Flick, che gli ha ribadito la sua centralità all’interno del proprio progetto. Il rinnovo certamente complicherebbe e non poco i piani della Juventus per un eventuale acquisto.

Con un prolungamento contrattuale il Bayern non avrebbe certamente la necessità di cedere il giocatore e automaticamente si innalzerebbe anche il prezzo del cartellino. Un affare che a questo punto rischia di diventare impossibile per Paratici e il club bianconero.

