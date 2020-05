Calciomercato, rinnovo Mbappe | Sorride la Juventus

Paris Saint-Germain, dalla Spagna sicuri: Mbappe può rinnovare, a patto che ci sia una clausola pro-Real Madrid. La Juventus può approfittarne.

Un contratto in scadenza nel 2022 che il Paris Saint-Germain è intenzionato a rinnovare quanto prima. La possibilità però di una firma sul rinnovo contrattuale di Kylian Mbappe sembra farsi alquanto complessa. Il giovane talento transalpino non sembra intenzionato a restare a lungo a Parigi e sta pensando di lasciare il club francese. Tante big d’Europa sono pronte ad approfittarne. Tra queste c’è anche la Juventus, anche se il desiderio del ragazzo sembra quello di voler giocare per il Real Madrid.

Calciomercato Juvenuts, Mbappe: rinnovo con clausola

Dalla Spagna però sottolineano un’ipotesi che avrebbe del clamoroso. Mbappe potrebbe infatti rinnovare il proprio contratto con la società parigina, a patto che sia inserita una possibile clausola a favore del Real Madrid (o di altri grandi club). Una sorta di simil-clausola a quella che il Barcellona aveva stipulato nel contratto di Neymar.

Lo riporta ‘As’, che sottolinea come l’intenzione del Psg sia quella di scoraggiare le pretendenti. I transalpini rinnoverebbero il giocatore, che riceverebbe un super-ingaggio. Dall’altro la clausola andrebbe a danneggiare soprattutto il Real Madrid, che sarebbe costretto a sborsare un’ingente cifra nel caso dell’acquisto. Il club spagnolo infatti punta ad acquistare Mbappe nell’estate 2021, un anno prima della scadenza, con la possibilità di pagarlo ad un prezzo inferiore a quello richiesto.

Nel frattempo la Juventus osserva vigile. Vero che la clausola è un ostacolo per i top club, ma verrebbe utilizzata come deterrente principalmente per le grandi di Spagna ed Inghilterra. Inoltre non è detto che Mbappe possa accettare la proposta e in quel caso Paratici potrebbe essere pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai ‘Blancos’ e inserirsi nell’affare.

