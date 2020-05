Gonzalo Higuain è destinato a lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato. Il club bianconero potrebbe utilizzare l’argentino come pedina di scambio

“Era molto preoccupato quando è partito, per questioni personali, è un ragazzo molto sensibile. Noi siamo legati a lui, sta disputando una stagione straordinaria e speriamo che continui con noi, al di là di decisioni personali, anche per l’anno prossimo”. Ieri Paratici ha sicuramente bluffato sul futuro di Higuain, o meglio sulla volontà dei bianconeri di tenerselo almeno un’altra stagione. Ormai lo sanno anche i muri che sono (non da oggi e né da ieri) alla ricerca di un nuovo numero 9, di appunto un erede del centravanti argentino.

Calciomercato Juventus, addio Higuain: prove di scambio in Spagna

Piazzare Higuain non sarà comunque semplice visto l’elevato ingaggio, circa 7,5 milioni di euro netti, l’età (32 anni) e la sua possibile voglia di restare ai massimi livelli che lo ha già portato a respingere diverse destinazioni. In particolare nella scorsa estate, vedi i ripetuti no alla Roma con la quale la Juve – che già allora, dopo il rientro dal prestito al Chelsea, voleva disfarsene – aveva pure raggiunto un accordo di massima. Paratici e la sua squadra mercato potrebbero utilizzare l’ex Napoli come pedina di scambio per arrivare a qualche obiettivo, o comunque a un giocatore che possa far comodo a Maurizio Sarri.

Un nome spendibile per i bianconeri, più precisamente per la difesa che avrà di certo bisogno di rinforzi, è quello di Stevan Savic, 29enne montenegrino esploso anni fa con la maglia della Fiorentina (arrivò nell’affare Jovetic) prima di passare nel 2015 all’Atletico Madrid.

Savic è un punto fermo della squadra di Simeone, per questo non sarebbe affatto semplice portarselo a casa. La Juve potrebbe provarci con una proposta di circa 17 milioni di euro più il cartellino di Higuain, valutato sui 18 milioni ovvero la cifra necessaria per evitare una minusvalenza. In sostanza con una proposta da 35 milioni. L’operazione avrebbe possibilità di essere presa in considerazione dagli spagnoli data la loro necessità di reperire una punta centrale in sostituzione del partente Diego Costa. Inoltre si dice che il ‘Pipita’ piaccia molto all’allenatore dei ‘Colchoneros’…

