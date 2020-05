Inter, ESCLUSIVO Sans: “Barcellona pronto a qualsiasi scambio per Lautaro”

Inter, in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, Gabi Sans del Mundo Deportivo sull’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez

In esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, il collega de il ‘Mundo Deportivo’ Gabi Sans ha provato a fare chiarezza sull’affare Lautaro-Barcellona: “L’Inter sa bene che i catalani stanno giocando tutto quello che hanno a loro disposizione per arrivare all’argentino, nonostante le risorse economiche non siano tantissime e quei 111 milioni di euro fissati dai nerazzurri restano inarrivabili. Per questo, il Barça è pronto ad inserire delle contropartite tecniche per limare il costo del cartellino di Lautaro“.

Inter, Sans: “Barcellona pronto ad offrire qualsiasi giocatore per Lautaro Martinez “

“Il Barcellona fa davvero sul serio per Lautaro – continua Sans – Al punto che è disposto ad inserire qualsiasi tipo di giocatore nella trattativa per il nerazzurro. Nella rosa attuale, soltanto Ter Stegen, De Jong e Messi vengono considerati incedibili, dunque qualunque combinazione per il Inter è possibile. Una prima ipotesi, vedrebbe il Barcellona offrire 60 milioni di euro, più Todibo e Junior Firpo, il che è possibile. I cartellini dei due calciatori, cumulati al conguaglio economico, si avvicinerebbero moltissimo ai 111 milioni di euro che l’Inter ha fissato per il cartellino di Lautaro. Inoltre, fonti vicine alla dirigenza balugrana, mi confermano che nelle intenzioni del club c’è quella di vendere il centrale francese a 25 milioni di euro”.

“Detto ciò, l’attaccante nerazzurro resta una priorità assoluta per il prossimo mercato dei blaugrana – conclude Sans – E vedremo quali calciatori l’Inter chiederà di inserire nella trattativa per Lautaro“.

