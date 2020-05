Calciomercato Inter, parla l’agente | “La Serie A è la nostra priorità”

Tra i focus di Marotta c’è quello di rinforzare le corsie laterali dell’Inter e l’agente dell’obiettivo rivela: “L’Italia e la Serie A sono una priorità”.

L’arrivo di Antonio Conte in panchina e giocatori del calibro di Lukaku ed Eriksen hanno portato l’Inter ad un livello superiore: a poter competere con la Juventus per lo scudetto. Nella prossima stagione l’obiettivo nerazzurro è quello di consolidare questo status: per farlo saranno necessari anche dei movimenti di mercato. Uno dei punti dolenti, su cui il tecnico salentino ha battuto maggiormente, è rappresentato dalle corsie laterali. Per questo Marotta è alla ricerca del rinforzo giusto, senza dimenticare che nel prossimo mercato bisognerà lavorare con meno fondi a disposizione. L’Inter, però, potrebbe aver trovato in Portogallo una buona occasione.

Calciomercato Inter, l’agente di Acuña rivela: “La Serie A è la nostra priorità”

Fra i profili seguiti dall’Inter c’è anche quello di Marcos Acuña: l’argentino ha grande gamba e riesce a coprire tutta la fascia con grande facilità. Per strapparlo dallo Sporting Lisbona occorrono circa 10 milioni di euro, e per questo Marotta sta valutando il profilo con molta attenzione. Sul giocatore è molto forte l’interesse della Roma, che avrebbe già avviato le trattative con il club lusitano. L’agente di Acuña Pablo del Rio, intanto, ha rivelato a ‘Romanews.eu’ che: “Ci sono molte squadre interessate a Marcos, ma al momento preferisco non fare nomi. La nostra priorità sono l’Italia e la Serie A”.

Lo scenario, quindi, è ben delineato: l’esterno argentino classe ’91 è pronto a lasciare lo Sporting Lisbona e dà la priorità al campionato italiano. Su di lui, oltre all’Inter, ci sono anche la Roma ed il Napoli. Nonostante i giallorossi siano in vantaggio, il club meneghino gode di un maggiore appeal e potrebbe giocarsi la carta ‘Champions League’. Se Conte dovesse dare il via libera a Marotta, è difficile pensare che la Roma possa contrastare l’offerta nerazzurra.

