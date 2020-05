Ripresa campionato, ko per infortunio | Salta il nuovo inizio della stagione

Sembrava pronto ed invece il rientro in campo slitta ancora nonostante l’imminente ripresa del campionato: nuovo infortunio per il top player

I maggiori campionati di calcio si interrogano su quale possa essere il futuro dopo l’inattesa emergenza globale causata dal Coronavirus. In tal senso, se in Serie A i dubbi sulla ripresa permangono anche con la volontà di riprendere a giocare, altrove la decisione è già stata presa. La Francia ha chiuso ogni discorso sulla stagione attuale mentre in Germania si dovrebbe ricominciare già a maggio: in tal senso, un top player rischia di rimanere ancora fermo ai box.

Borussia Dortmund, Reus ancora k.o: i tempi di recupero

Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto per mesi lontano dal terreno di gioco, Marco Reus sembrerebbe costretto a rallentare il recupero e posticipare il ritorno in campo. Il fantasista e capitano del Borussia Dortmund, secondo quanto riportato dalla tedesca ‘Bild’, difficilmente sarà in campo per la ripresa della Bundesliga contro lo Schalke 04. L’attaccante infatti non dovrebbe farcela per il 16 o 23 maggio ed, in tal senso, il tecnico del Borussia Lucien Favre non vorrebbe rischiare il suo gioiello.

Un calvario quello di Reus che ha affermato: “La crisi del Coronavirus è stata la mia fortuna, ho più tempo per riprendermi dall’infortunio“. Il numero 11 giallonero ha poi aggiunto a Rtl/Ntv: “Sto andando bene nel piano di recupero”. Una lesione muscolare sin dallo scorso 4 febbraio in Coppa a Brema ha tormentato il capitano del Borussia Dortmund che adesso vede scivolare ancora una volta il ritorno in gruppo.

Reus dunque continuerà il lavoro individuale in attesa di poter caricare maggiormente, in gruppo, insieme ai compagni.

S.C