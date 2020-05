Serie A, spaccatura per la ripresa | 8 club non vogliono giocare

Posizioni diverse in merito alla ripresa del campionato, c’è la frattura anche in Serie A: 8 club non vogliono tornare in campo

A breve il via alla ripresa degli allenamenti, con i club di Serie A che pregustano la riapertura del campionato dopo lo stop di inizio marzo imposto dalle autorità sanitarie e sportive a causa dell’emergenza coronavirus. La ‘Fase 2’ coinvolge così anche il mondo del calcio italiano, che però proprio in queste ore starebbe manifestando le proprie preoccupazioni in merito alla ripresa dei campionati, che ancora non è certa. Si attendono novità su questo fronte, ma intanto secondo La Domenica Sportiva si sarebbe creata una frattura proprio in Serie A sul tema in questione. Pare infatti che otto club su venti sarebbero contrari ad una ripartenza della stagione e spingerebbero invece per il congelamento della classifica.

Serie A, ancora dubbi sulla ripresa

Mentre si attendono nuovi sviluppi sul futuro della Serie A e delle competizioni sportive italiane e non, dunque, in massima serie emergono opinioni contrastanti che potrebbero ostacolare la ripresa dei tornei. Del resto lo stesso ministro Spadafora aveva manifestato il proprio scetticismo su un eventuale ritorno in campo. Intanto i club potranno allenarsi a piccoli gruppetti, in attesa di capire, con indicazioni più precise fornite dalle autorità, se e quando si potrà tornare in campo.