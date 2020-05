La Juventus, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe riflettere su un’eventuale cessione di Szczesny con un offerta da 50 milioni di euro. Il polacco ha diversi estimatori all’estero, soprattutto in Premier League e dal Chelsea

La Juventus ha recentemente blindato con il rinnovo di contratto Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha firmato con i bianconeri fino al 2024, con un sostanzioso aumento d’ingaggio oltre i 7 milioni di euro a stagione. Un attestato di fiducia della società nei confronti del portiere polacco, erede designato del dopo Buffon a Torino e leader dei pali bianconeri anche dopo il ritorno dell’ex capitano.

La ‘Vecchia Signora’ ha deciso di puntare su Szczesny per il presente e il futuro, anche se lo scenario potrebbe cambiare in caso d’offerte allettanti provenienti dall’estero per l’ex Roma. Il 30enne estremo difensore ha infatti diversi estimatori tra Liga, Bundesliga e soprattutto Premier League. Società come Chelsea, Tottenham e il Newcastle della nuova proprietà araba potrebbero mettere nel mirino Szczesny già nella prossima sessione estiva del mercato, facendosi avanti per strapparlo alla Juve.

Calciomercato Juventus, sacrificio Szczesny per il colpo Donnarumma

Un’offerta intorno ai 50 milioni di euro farebbe riflettere il club campione d’Italia, che andrebbe a registrare anche una corposa plusvalenza per il cartellino del numero uno polacco. In particolare il Chelsea potrebbe farsi sotto per Szczesny, con i ‘Blues’ alla ricerca di un portiere di caratura internazionale per rimpiazzare Kepa tra i pali, che non farebbe più parte dei piani di Lampard. Il sodalizio londinese per abbassare la cifra in conguaglio potrebbe inserire nell’operazione Emerson Palmieri, da tempo sul taccuino della Juventus, o proporre ai bianconeri uno scambio per Jorginho, pupillo di Sarri. Più facile che la dirigenza della Continassa spinga per incassare l’intera somma cash per poi reinvestirla su Gianluigi Donnarumma per sostituire Szczesny.

Resta complesso al momento il rinnovo del nazionale azzurro con il Milan, con la Juve che sfrutterebbe anche i buoni uffici con Raiola per l’assalto al classe ’99. E i 50 milioni dell’eventuale cessione di Szczesny potrebbero bastare per convincere il ‘Diavolo’, che senza il rinnovo rischia di perdere a parametro zero il giovane portiere tra 14 mesi.

G.M.