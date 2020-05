Arrivano ancora brutte notizie provenienti dalla Germania: la Bundesliga ha stilato così i risultati complessivi dei positivi su 1700 tamponi

Dopo i tre casi positivi riscontrati al Colonia e messi successivamente in quarantena, ecco che la Bundesliga insieme alla seconda serie tedesca ha pubblicato il resoconto dei 1724 test effettuati in questi giorni attraverso un comunicato ufficiale sul numero di positivi.

Bundesliga, dieci positivi in Germania: il bilancio

Sono soltanto 10 i casi positivi su 1724 test effettuati su calciatori, staff tecnico e medico e gli addetti ai lavori. Soltanto dieci le persone così risultate positive al Coronavirus che sono state così messe in isolamento, mentre gli altri hanno potuto riprendere gli allenamenti con le dovute misure restrittive. Nei giorni successivi ci saranno altri tamponi per ridurre anche il numero di possibili casi di “falsi negativi”.

In Bundesliga continuano così i controlli con tamponi a tappeto per individuare nuovi positivi e per cercare di isolarli immediatamente. Per quanto riguarda la ripresa del campionato tutto è ancora incerto.

