Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, durante un’intervista rivela la propria preoccupazione per la situazione economica della sua società

L’emergenza Coronavirus ha causato gravi danni economici anche nel mondo del calcio, che ora prova a trovare i mezzi necessari per tornare in campo e terminare la stagione. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha rivelato alla ‘Repubblica’ la propria preoccupazione per la situazione economica del momento: “Non dico che ce la dovevamo aspettare, questa roba orrenda, ma forse potevamo presentarci al virus un po’ più preparati, come individui, come società. Adesso temo la bancarotta o l’oblio”. Parole, quelle del presidente blucerchiato, che sottolineano ancora una volta quanti danni abbia causato la sospensione dei campionati per le società italiane.

