Il calciomercato estivo potrebbe regalare una gradita sorpresa in Serie A: tre club alla finestra per il colpo da sogno

In attesa di conoscere il futuro della Serie A, ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, i club italiani si guardano intorno in vista del calciomercato. Un’estate caldissima che potrebbe regalare un’occasione inattesa per tre club di Serie A: il big può lasciare la Spagna.

Calciomercato, suggestione da Madrid: tre club alla finestra

E’ ancora tutto da decifrare il futuro del mondo del calcio che, tuttavia, non intende fermarsi in vista dell’estate. In tal senso, dalla Spagna, potrebbe giungere una grande occasione per i club italiano. Lucas Vazquez, talentuosa ala del Real Madrid, è in scadenza di contratto tra un anno con il club di Florentino Perez. Nonostante le recenti dichiarazioni del giocatore che ha ammesso che il sogno si chiami da sempre Premier League, la pista italiana è tutt’altro da scartare.

Già accostato in passato a diversi club di A, Vazquez rappresenterebbe un’occasione ghiottissima per Roma e Lazio. Il 28enne, che in stagione ha accumulato 18 presenze con 3 reti e 2 assist, potrebbe finire anche nel mirino della Fiorentina. Il presidente Commisso ha tutta l’intenzione di rilanciare il progetto legato al club gigliato, dopo una stagione con poche soddisfazione.

Potrebbe prospettarsi una sfida a tre sull’asse Roma-Madrid con Firenze pronta ad unirsi: un triangolo di mercato, con Vazquez come nuova sorpresa della Serie A.

