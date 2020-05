Dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione secondo cui il fenomeno avrebbe rinunciato ad un premio di 100 milioni per il rinnovo pur di partire

Il calciomercato è fatto di addii ma anche di grandi ritorni. In Italia ne siamo stati testimoni nella finestra di mercato invernale, assistendo al grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Anche il fenomeno brasiliano Neymar, approdato al Psg nel 2017 per 222 milioni, starebbe sognando il proprio ritorno al Barcellona. L’attaccante avrebbe rinunciato a 100 milioni di euro per tornare a giocare con la maglia della squadra catalana.

Calciomercato, Neymar pronto a tutto per il Barcellona: no al rinnovo da 100 milioni

Da tempo ormai è nota la volontà di Neymar di tornare al Barcellona. Il fenomeno brasiliano fu acquistato dalla squadra catalana nel 2013 dal Santos, per poi essere ceduto nel 2017 al Psg per 222 milioni, l’acquisto più oneroso nella storia del calciomercato. Dopo tre anni ‘oney’ sogna di tornare a giocare nella squadra catalana e sembrerebbe disposto a tutto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo‘, il brasiliano avrebbe rifiutato l’offerta di rinnovo proposta dal club francese, che avrebbe portato al calciatore un bonus di 100 milioni solo per la firma, oltre a mantenere il contratto attuale.

Neymar avrebbe dunque respinto l’offerta e, sempre secondo il sito spagnolo, sarebbe pronto a dimezzarsi l’ingaggio pur di tornare nella sua amata Barcellona. La società di Parigi sembrerebbe valutare il giocatore circa 180 milioni al momento, un prezzo che al momento sembrerebbe troppo alto per i blaugrana vista anche la crisi causata dal Coronavirus, ma Neymar continua a sperare nella buona riuscita della trattativa.

