Calciomercato, bomba dalla Spagna | Mertens a Milano: affare fatto!

Arriva una nuova bomba di mercato riguardante la Serie A. Dalla Spagna parlano di un possibile annuncio già nelle prossime settimane

Dopo un’annata negativa, il Milan inizia a studiare le mosse da attuare nella nuova sessione di mercato per crescere notevolmente nella prossima stagione. La società rossonera vorrebbe tornare in Champions League dopo tanti anni, traguardo che sembrerebbe ormai irraggiungibile in questa annata anche in caso di ripresa della stagione.

Il distacco dall’Atalanta è di dodici punti e i bergamaschi hanno anche una gara in più da giocare. L’arrivo di Ibrahimovic ha fatto bene alla squadra ma non è bastato per salvare una stagione compromessa da una falsa partenza. Si cerca un nuovo attaccante per l’anno prossimo per cercare di migliorare i propri risultati.

Calciomercato Milan, assalto per Mertens. Dalla Spagna: “Accordo vicino”

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, nel mirino dei rossoneri ci sarebbe Dries Mertens. Il futuro del belga è incerto visto che al termine di questa stagione scadrà il suo contratto con il Napoli. Si è parlato tanto di lui in questi mesi, dall’interesse dell’Inter alle trattative di rinnovo che non hanno portato a buoni risultati.

Dalla Spagna lanciano una nuova clamorosa indiscrezione che potrebbe rappresentare la svolta per Mertens. Il Milan, infatti, sembrerebbe sempre più in pressing per il belga e ci sarebbero delle trattative già avanzate. Addirittura si parla di un accordo vicino e un possibile annuncio nella prossima settimana.

Per il Milan sarebbe sicuramente un acquisto importante che permetterebbe di fare un salto di qualità ed essere più competitivi per dare la caccia alla Champions League.

