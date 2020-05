Calciomercato, obiettivo Kane | Mourinho ‘aiuta’ la Juventus

Arrivano novità importanti riguardanti Harry Kane che potrebbe partire nella prossima estate. È nel mirino della Juventus

Dopo una buona stagione vissuta dalla Juventus fino allo stop causato dal coronavirus, la società bianconera si rende protagonista di queste settimane di calciomercato andando a caccia dei migliori calciatori in circolazione. Il centrocampo sembrerebbe il reparto prioritario da rinforzare, ma non è escluso che ci possa essere un colpo in attacco per rimpiazzare Gonzalo Higuain in caso di cessione in estate.

Calciomercato Juventus, per Kane una concorrente in meno ma Mourinho non vuole cederlo

Un nome che circola già da diversi mesi è quello di Harry Kane, che potrebbe dire addio al Tottenham dopo ben sette anni. Il futuro del calciatore inglese non è mai stato così in bilico e per questo ci sono tante big che si stanno fiondando su di lui. Anche il Real Madrid sarebbe andato in forte pressing ma, secondo quanto riportato da Diario Madridista, i Blancos potrebbero abbandonare la pista che porta al classe 1993.

Un’offerta complessiva di 60 milioni di euro che includeva giocatori come James Rodríguez e Gareth Bale sarebbe stata già rifiutata grazie alla volontà di Jose Mourinho che non vorrebbe perdere un suo calciatore importante. Per questo Florentino Perez potrebbe non spingersi oltre e tirarsi fuori dalla corsa. Questa trattativa avrebbe rappresentato uno dei primi grandi scambi nell’epoca del coronavirus, dove si potrebbe preferire un mercato in stile NBA.

Potrebbe essere una notizia importante per la Juventus che così avrebbe una concorrente in meno per arrivare al bomber degli Spurs.

