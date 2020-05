Calciomercato Juventus, asse col Barcellona | Offerto un giocatore!

Continua ad essere un asse caldo quello tra Juventus e Barcellona. Spunta una nuova proposta per la prossima estate

Ci sono state tante discussioni di calciomercato in questi mesi tra Juventus e Barcellona. I due club a gennaio sono andati molto vicini a uno scambio che avrebbe portato Rakitic a Torino e Bernardeschi in Spagna. Alla fine non si è fatto più nulla, ma il club Blaugrana non ha perso l’interesse per alcuni giocatori bianconeri e non c’è solo Miralem Pjanic nel mirino.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, spaccatura per la ripresa | 8 club non vogliono giocare

Calciomercato Juventus, De Sciglio offerto al Barcellona

Quest’oggi il MundoDeportivo ha lanciato un’indiscrezione riguardante Mattia De Sciglio, che sarebbe stato proposto al Barcellona in queste settimane. Il terzino destro è stato nel mirino dei catalani già ai tempi del Milan ma poi non si fece più nulla. Oggi, a distanza di anni, potrebbe esserci un nuovo assalto in caso di addio di Nelson Semedo, in modo da riportare Sergi Roberto a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, deciso il futuro | Giocherà in Premier!

Dalla Spagna dicono che i blaugrana non hanno dato una risposta e si prendono tempo in quanto potrebbe esserci prima un tentativo per Cancelo. De Sciglio potrebbe essere un’opzione importante soprattutto per la sua duttilità, visto che può giocare sia sulla fascia destra che sinistra. Sembrerebbe già scartata invece l’ipotesi Cuadrado per via dell’età.

Il Barcellona dunque pensa a De Sciglio e si prende del tempo per valutare eventuali offerte da presentare alla Juventus, soprattutto in un momento delicato che potrebbe cambiare il modo di gestire le trattative da parte dei vari direttori sportivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, tradimento Raiola | Porta via l’erede di Ronaldo

Coronavirus, ripresa Serie A | Spadafora: “Leggo cose strane”