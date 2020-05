Calciomercato Inter, rischio frenata per Lautaro | I dettagli

Calciomercato Inter, il Barcellona potrebbe dover rinunciare al colpo Lautaro Martinez: la frenata a causa dell’emergenza coronavirus

Il ‘dossier’ Lautaro Martinez sarà di certo uno più caldi dell’estate, nella prossima sessione di calciomercato. L’attaccante argentino si è imposto all’attenzione degli addetti ai lavori con le sue prestazioni con la maglia dell’Inter. Il Barcellona, più di tutti, ha messo gli occhi su di lui. Non è un mistero che Messi straveda per il ‘Toro’ e si stia spendendo in prima persona con la sua società per acquistarlo. A sua volta, il giocatore è lusingato dall’interessamento dei blaugrana e sarebbe davvero affascinato dall’ipotesi di giocare al Camp Nou.

Calciomercato Inter, Lautaro resta: l’assist dalla Spagna

L’Inter, dal canto suo, non vuole assolutamente mollare e si fa forte della super clausola da 111 milioni di euro apposta sul contratto del bomber. Nerazzurri che puntano in ogni caso al rinnovo e all’eliminazione della clausola stessa per avere ancora maggiore potere contrattuale, ma che incassano buone notizie in arrivo dalla Spagna.

Il Barcellona, infatti, potrebbe andare incontro ad impedimenti oggettivi in sede di calciomercato. Il club, come altri sette della Liga, ha fatto ricorso per l’emergenza coronavirus all’ERTE, un meccanismo che prevede, in caso di riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti o di sospensione temporanea dei contratti degli stessi, che sia lo Stato a farsi carico in parte degli stipendi. Stando ad ‘As’, dunque, il Governo spagnolo monitorerà con attenzione la situazione finanziaria del Barça, visto che in questa fase sta facendo ricorso a soldi pubblici. Dunque, in tema di calciomercato, un’operazione come quella per Lautaro Martinez potrebbe non essere vista di buon occhio e ricevere addirittura un veto esplicito. Una situazione che farebbe ovviamente gioco all’Inter.

