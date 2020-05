Serie A, ripresa allenamenti | UFFICIALE: c’è l’ok del Viminale!

Via libera alle società per il ritorno nei centri sportivi per sessioni di allenamento individuali

Anche le società di calcio potranno tornare ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi da domani, lunedì 4 maggio. È infatti arrivato l’ok del Viminale alla ripresa degli allenamenti nei centri sportivi, per sessioni individuali: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento