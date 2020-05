Juventus richiama giocatori stranieri | ‘Giallo’ Ronaldo

La Juventus si appresta a tornare ad allenarsi dopo l’ok ricevuto dal Viminale, ma arrivano brutte notizie per quanto riguarda Cristiano Ronaldo ancora bloccato

A partire da domani, lunedì 4 maggio, i calciatori potranno effettuare lavori individuali nei pressi del loro centro sportivo. Dopo l’ok ricevuto dal Viminale, come svelato da calciomercato.it, la Juventus avrebbe già comunicato ai propri nove calciatori all’estero di organizzarsi per fare ritorno a Torino. Dopodiché dovranno osservare due settimane di quarantena, previste dalle norme del Governo. Tra martedì e mercoledì è possibile tornare finalmente in campo.

Juventus, si torna finalmente in campo: problemi per CR7

Intanto arrivano brutte notizie per quanto riguarda il volo di ritorno di Cristiano Ronaldo. Come svelato dall’Ansa ci sarebbero delle limitazioni di volo imposto dalle autorità portoghesi come riportato dall’emittente tv TVI: l’aereo personale del campione portoghese sarebbe bloccato in queste ore a Madrid.

Al momento CR7 si troverebbe nella sua villa di Canical visto che l’atterraggio previsto a Funchal, capitale dell’isola di Madeira, sarebbe stato bloccato per tre volte fino ad ora. Nelle prossime ore la situazione sarà più chiara con l’attaccante della Juventus pronto a fare ritorno a Torino per riprendere gli allenamenti.