Coronavirus, le regole nella “Fase 2” | Scarica QUI l’autocertificazione

Nuova autocertificazione che andrà in vigore da lunedì 4 maggio 2020, quando partirà in Italia la “Fase 2”: ecco tutti i dettagli e dove sarà possibile scaricare il documento

A partire da lunedì 4 maggio in Italia inizierà la “Fase 2” con diversi cambiamenti rispetto agli ultimi due mesi. Sarà possibile fare attività sportiva e attività motoria senza limitazioni ed, inoltre, è stato concesso di fare visita ai propri “congiunti”. Ma chi sono? Con questo termine il decreto del Presidente del Consiglio fa così riferimento a “coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”, come si può legge in una Faq pubblicata sul sito del governo.

Inoltre, qui in basso sarà possibile scaricare il modulo, la cosiddetta ‘Autocertificazione’, che consente tanti nuovi spostamenti con il nuovo dpcm del Governo italiano.