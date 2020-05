Calciomercato Milan, è fatta per il rinnovo | La clausola apre le porte

Uno degli obiettivi difensivi del Milan ha raggiunto l’accordo con il proprio club per il rinnovo: nel contratto, però, c’è una clausola per il 2021.

La strategia del Milan per il futuro è molto chiara: acquistare giocatori giovani e di grande prospettiva, crescere insieme a loro e tornare ad essere iper-competitivi nel medio-lungo termine. Un piano d’azione caldeggiato da Gazidis, che richiederà pazienza e scelte oculate sul mercato. Intanto arrivano delle buone notizie dalla Germania: uno degli obiettivi rossoneri per il futuro avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo con il Lipsia, ma nel nuovo contratto ci sarebbe una clausola rescissoria da sfruttare nel 2021.

Calciomercato Milan, Upamecano rinnova con il Lipsia | Spunta la clausola

Uno dei giocatori maggiormente seguiti dal Milan sul mercato è Dayot Upamecano. Il francese classe ’98 è considerato un profilo ideale da Gazidis e si sposa al meglio con la filosofia abbracciata dal ‘Diavolo’ per il futuro. Secondo quanto riportato da ‘DonDiario’, Upamecano avrebbe raggiunto l’accordo con il Lipsia per il rinnovo: nel nuovo contratto, oltre ad un sostanzioso adeguamento di stipendio, sarebbe inserita anche una clausola rescissoria di una cifra congrua al valore del giocatore. L’accordo di Upamecano con il club tedesco sbarra la strada ad un trasferimento nella prossima estate, ma lo mantiene in orbita Milan per il mercato del 2021.

Nel nuovo contratto di Upamecano con il Lipsia sarà, quindi, adottata la stessa linea seguita anche con Timo Werner: l’attaccante tedesco, infatti, può essere acquistato pagando la clausola da 60 milioni di euro. L’assalto del Milan al difensore del Lipsia non è respinto definitivamente, ma solo rimandato di un anno. Gli uomini di mercato rossonero, però, dovranno guardarsi anche dalla concorrenza spagnola: il Real Madrid sta seguendo le vicende relative al rinnovo di Upamecano con grande attenzione.

