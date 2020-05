Calciomercato Juventus, da Higuain a Dybala e Pjanic | Paratici dice tutto

Il ds della Juventus Paratici ha parlato riguardo al mercato del futuro: “Scambi e prestiti lunghi saranno le formule chiave”.

In una lunga intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, Fabio Paratici ha parlato del futuro della Juventus e del calciomercato: “Il mercato che verrà? Che ci sarà meno cash è sotto gli occhi di tutti, quindi scambi e formule più creative come ad esempio prestiti lunghi. Se tu non puoi comprare una casa, vai in affitto. Questa formula penso che si utilizzerà molto.

Scambiando i calciatori, fra top club, il valore non scenderà. Mentre acquistando dei giocatori, i valore sicuramente scenderà”. Non è mancato un rifermento a Pogba: “È un grandissimo calciatore. Però logicamente questo tipo di calciatori faranno fatica, perché ci sono meno squadre che saranno in grado di pagare questo tipo di salari”.