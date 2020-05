Calciomercato, firma in segreto | Clamoroso Milinkovic-Savic!

Milinkovic-Savic è uno dei centrocampisti più ammirati e seguiti dai top club. Arriva una firma segreta che cambia il suo futuro!

La Juventus continua a studiare affari per la prossima sessione di calciomercato e sfrutta questa lunga pausa forzata causata dal coronavirus per cercare di individuare quel calciatore per fare un salto di qualità importante soprattutto a centrocampo. In mezzo al campo si è fatta molta fatica in questi mesi vista la mancanza di qualità, per questo sembrerebbe il reparto che necessità dei rinforzi più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Milan, effetto Oblak sul mercato | Doppio addio da 100 milioni

Calciomercato Juventus, per Milinkovic-Savic trattativa difficile: c’è il rinnovo!

Uno dei nomi più importanti cercato dalla Juventus e anche dall’Inter è Sergej Milinkovic-Savic, che ha impressionato tutti in questi anni con la Lazio e lo ha fatto soprattutto quest’anno nella ricorsa al primo posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Inter, colpo Milinkovic Savic | La decisione

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Sky Sport, però, c’è stato un prolungamento di contratto di un altro anno per il serbo che dovrebbe essere blindato dai biancocelesti fino al 2024. Il tutto è avvenuto in maniera segreta senza un annuncio ufficiale.

Claudio Lotito non sembrerebbe intenzionato a cedere uno dei suoi calciatori più importanti, se non proprio il più importante, a una diretta concorrente neanche per cifre vicine ai 100 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, fase due | Il Governo fa luce sulla definizione di ‘congiunti’

Calciomercato Milan, svolta per il bomber | Pronti 35 milioni!