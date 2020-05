Calciomercato, clamoroso patto Juve-Inter | Ci rimette il Milan

Il calciomercato va avanti anche durante l’emergenza coronavirus e Juventus e Inter si preparano a un patto che befferebbe il Milan

Il calcio è fermo da ormai due mesi e si cerca una soluzione per ripartire verso la prima metà di giugno. Nel frattempo va avanti il calciomercato e le squadre ne approfittano perché hanno più tempo disponibile a disposizione per analizzare e programmare i prossimi acquisti.

Juventus e Inter hanno vissuto tanti duelli di calciomercato in questi mesi, partendo da Lukaku fino ad arrivare a Kulusevsi ed Eriksen e non sembrerebbe finire qui. Le parti, infatti, sarebbero interessate ancora agli stessi giocatori e per questo potrebbero trovare una soluzione tra loro per guadagnarci.

Calciomercato Juventus e Inter, patto di mercato: Tonali bianconero e Chiesa nerazzurro, Milan beffato

Sia Juventus che Inter hanno messo nel mirino i talenti italiani più forti del momento. Per non creare problemi, però, le due società potrebbero decidere di non ostacolarsi e dedicarsi solo a un colpo di mercato a testa. Entrambe vorrebbero sia Sandro Tonali che Federico Chiesa.

Con questo patto, dunque, si eviterebbero le aste e la Juventus punterebbe solo a Sandro Tonali visto che ha più necessità a centrocampo, beffando così il Milan, mentre i nerazzurri si fionderebbero su Chiesa e avrebbero sicuramente meno difficoltà con una concorrente in meno.

In questo caso, dunque, Juventus e Inter si rinforzerebbero notevolmente mentre il Milan resterebbe fuori e perderebbe un obiettivo importante.

