Coronavirus, fase due | Il Governo fa luce sulla definizione di ‘congiunti’

L’Italia si appresta ad entrare nella ‘fase 2’ del contenimento del ‘Coronavirus’: il Governo oggi ha approfondito la definizione di ‘congiunti’.

Lunedì 4 maggio l’Italia entrerà nella cosiddetta ‘fase 2’ del contenimento al ‘Coronavirus’: dopo due mesi di quarantena piuttosto rigorosa i cittadini potranno tornare ad uscire con maggiore frequenza, rispettando le norme dell’ultimo DPCM. Uno dei temi maggiormente controversi delle ultime indicazioni governative è quello legato alla definizione di ‘congiunti’: il Governo ha voluto fare maggiore chiarezza.

Coronavirus, il Governo scioglie i dubbi | Ecco chi sono i ‘congiunti’

La lotta al ‘Coronavirus’, in Italia, è pronta ad entrare nella seconda fase: da lunedì entreranno in vigore le disposizioni presenti nell’ultimo DPCM. Il Governo, nella giornata odierna, ha voluto approfondire la definizione di ‘congiunti’ che aveva suscitato molti dubbi nel corso della settimana. L’Esecutivo, tramite delle ‘faq’ sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che sono da definirsi congiunti: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone legate da uno stabile legame affettivo ed i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e perfino gli affini fino al quarto grado (ad esempio, i cugini del coniuge). Permane la raccomandazione di rispettare le norme di prevenzione che sono state esposte per tutto il corso della quarantena.

