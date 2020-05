Willian sempre più lontano dal Chelsea: il brasiliano un’occasione a zero per Inter e Juventus, ma c’è tanta concorrenza.

Dopo sette stagioni con la maglia del Chelsea, sembra giunto il momento della separazione. La permanenza di Willian in ‘Blues’ pare infatti essere sempre più complicata. Il brasiliano, in scadenza di contratto questo giugno, non ha ancora rinnovato il proprio accordo e sembra lontano da poter apporre la firma su un prolungamento contrattuale.

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Willian

Da tempo il giocatore sta discutendo con la dirigenza del club inglese per un eventuale rinnovo. Il Chelsea però non è intenzionato ad offrire oltre i due anni di ingaggio al brasiliano, che ad agosto compirà 32 anni. Il giocatore vorrebbe firmare almeno un triennale e le distanze sembrano davvero lontane. A questo punto diversi club sarebbero pronti ad approfittare della situazione. Il giocatore piace a Barcellona ed Atletico Madrid, ma anche a Inter e Juventus, oltre al Tottenham di Mourinho. Sia Conte che Sarri conoscono molto bene l’esterno offensivo brasiliano e sarebbero felici di averlo nuovamente a disposizione.

Il rapporto tra Sarri e Willian in quel di Londra non è sempre stato particolarmente idilliaco. Per questo motivo, tra le due compagini italiane, l’Inter potrebbe avere qualche chance in più, visto che il giocatore ha decisamente avuto un feeling migliore con Conte rispetto al tecnico ex Napoli.

Calciomercato Inter e Juventus, ostacolo Mourinho

Tra tutti i club interessati, chi sembra essere davvero in vantaggio è però il Tottenham. Mourinho sarebbe felicissimo di lavorare di nuovo con Willian e starebbe facendo molte pressioni per portarlo agli ‘Spurs’. In questo senso c’è da convincere la proprietà, che ancora ricorda il “tradimento” del giocatore che sette anni fa preferì firmare proprio per i rivali del Chelsea. Il brasiliano ha però recentemente parlato al canale ‘Desimpedidos’ e ha aperto le porte al club di Levy: “Mi sono identificato molto al Chelsea, ho molto affetto per tutti al club e per i tifosi. Tuttavia se dovessi lasciare il Chelsea lo farò senza problemi, lasciando le porte aperte. Penso sia possibile trasferirsi anche in un club rivale”.

Alla domanda se rimarrà a Londra, l’ala ha risposto: “Non lo so. Mi piace Londra e anche alla mia famiglia. Tuttavia questa è una domanda di cui non so ancora la risposta. Se rimarrò al Chelsea, se mi trasferirò in un’altra squadra di Londra o se lascerò l’Inghilterra. Tutto può succedere”.

