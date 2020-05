Calciomercato Milan, svolta per il bomber | Pronti 35 milioni!

Il Milan potrebbe aver trovato il grande colpo in avanti: l’attaccante ha detto ‘si’ ed i rossoneri sono pronti ad offrire 35 milioni più bonus.

Il prossimo mercato ha tutta l’aria di essere un’importante spartiacque per il Milan: i rossoneri si apprestano a compiere la rivoluzione caldeggiata da Gazidis. L’obiettivo del dirigente sudafricano è quello di ricostruire la squadra partendo da giovani di grande prospettiva. Il primo tassello, il Milan, potrebbe averlo già individuato: ecco chi potrebbe guidare l’attacco del ‘Diavolo’ nella prossima stagione.

Calciomercato Milan, Jovic ha detto ‘si’ | Pronti 35 milioni!

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il Milan avrebbe incassato il gradimento da parte di Luka Jovic per la prossima stagione. Il club meneghino sarebbe in procinto di avanzare un’offerta da 35 milioni più bonus al Real Madrid, che potrebbe lasciar partire l’attaccante serbo. L’impatto di Jovic in Spagna è stato a dir poco impalpabile e a Madrid non sono abituati ad aspettare nessuno: nel mirino del Real c’è Haaland.

E, allora, il Milan potrebbe essere la soluzione più congeniale per Luka Jovic. L’attaccante ha ancora tempo di rifarsi -ha solamente 22 anni- e un progetto come quello intrapreso dai rossoneri non gli impone fretta. Per questi motivi Jovic, al proprio entourage, avrebbe già dato l’assenso come prossima destinazione al capoluogo lombardo. Il sogno comune di Milan e Jovic è quello di ritrovare quel bomber da 27 reti stagionali di due anni fa. Il primo passo è compiuto.

Al Milan piace Jovic ed a Jovic piace il Milan. Un buon punto di partenza per un trasferimento: intanto, i rossoneri sono pronti ad offrire 35 milioni più bonus al Real!

RM

