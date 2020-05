Calciomercato Serie A, un big spaventa i tifosi: “Sogno la Premier League”

A 25 anni è una delle stelle della Serie A, ma in diretta su ‘Instagram’ spiazza tutti: “In futuro mi vedo in Premier League”.

Il campionato di Serie A interrotto dal ‘Coronavirus’ è uno dei migliori degli ultimi anni: il ritorno dell’Inter ad alti livelli e la crescita della Lazio, hanno reso più difficile la vita alla Juventus. Il risultato è un campionato estremamente competitivo, ricco di sfide intriganti e formazioni di livello. Il merito è anche del moltiplicarsi di giocatori di talento nelle compagini di Serie A: dall’Atalanta di Gasperini al Sassuolo di De Zerbi, il livello medio si è alzato notevolmente. Uno degli astri nascenti del campionato italiano, però, sogna il futuro in Premier League.

Calciomercato Lazio, Correa rivela | “Mi piacerebbe giocare in Premier”

La miglior compagine della Serie A, fino al momento dell’interruzione, è stata la Lazio di Simone Inzaghi: Milinkovic-Savic e Luis Alberto dietro ad Immobile e Correa, hanno spaccato le difese avversarie. A far preoccupare il presidente Lotito, però, sono proprio le esternazione dell’attaccante argentino sul proprio futuro. Correa, infatti, in una diretta ‘Instagram’ ha rivelato: “In futuro mi piacerebbe giocare in Premier League. Adesso penso solo alla Lazio, ma il campionato inglese mi piace molto”. La stagione del ‘Tucu’ in biancoceleste, nonostante i problemi al polpaccio che lo hanno tormentato, è stata positiva: 22 partite in Serie A condite da 7 reti e 3 assist.

Gli strappi offensivi di Correa sono state una delle armi maggiormente utilizzate da Simone Inzaghi e non sono passate inosservate: il nome dell’argentino non manca nei taccuini di nessuna squadra fra Juventus, Inter e Milan. Per portarlo via dalla capitale, però, bisogna essere pronti a mettere mano al portafogli con generosità: trattare con la coppia Lotito-Tare è fra le pratiche più ardue nel panorama calcistico. Il futuro immediato di Correa sembra essere ancora in biancoceleste, ma la volontà del giocatore per le prossime stagioni sembra altrettanto chiaro.

Uno dei giocatori in rampa di lancio in Serie A potrebbe lasciare l’Italia nei prossimi anni: Correa in futuro si vede in Premier League!

