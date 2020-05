Juventus a caccia di rinforzi in attacco: piace Gabriel Jesus del Manchester City, possibile uno scambio che coinvolga Rabiot.

A caccia di rinforzi per la prossima stagione. La Juventus studia il grande colpo in attacco e valuta diversi profili. Con il futuro di Higuain che resta in dubbio, il club bianconero sta pensando ad un nuovo volto da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. E oltre al sogno Mauro Icardi, spunta forte una candidatura dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, scambio Gabriel Jesus-Rabiot

Il nome in questione per l’attacco bianconero è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano è un profilo gradito e seguito da tempo dalla dirigenza bianconera. Il 23enne ha un contratto valido sino al 2023 con il Manchester City, ma a giocare a favore del club bianconero potrebbe essere l’esclusione quantomai possibili del club inglese dalla dalle competizioni europee.

Il giocatore potrebbe forzare la mano e chiedere la cessione nel caso in cui i ‘Citizens’ non dovessero disputare la Champions League, ma difficilmente potrebbe partire a prezzo di saldo. Il cartellino dell’attaccante ex Palmeiras è infatti valutato attorno ai 60 milioni di euro. La Juventus però potrebbe giocarsi la carta dello scambio. Per abbassare le pretese del Manchester City, la dirigenza bianconera starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Adrien Rabiot. Il francese, arrivato in estate a costo zero dal Paris Saint-Germain, non ha reso quanto ci si aspettasse e potrebbe fare le valigie dopo solo una stagione.

Il francese potrebbe essere apprezzato da Guardiola per le sue qualità. L’idea bianconera sarebbe quella di offrire il giocatore francese in cambio di Gabriel Jesus, insieme ad un conguaglio economico che potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro.

