Calciomercato Juve e Inter, colpo Milinkovic Savic | La decisione

La Juventus e l’Inter continuano a lavorare in ottica mercato, ma potrebbe sfumare un colpo da novanta: il top-player pronto al rinnovo!

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. E così Inter e Juventus non vedono l’ora di rinforzare la rosa a disposizione con innesti di qualità da affidare ai rispettivi allenatori. A seguito dell’emergenza Coronavirus i maggiori club europei sono al lavoro già da tempo in ottica calciomercato cercando così di imbastire trattative importanti in vista della prossima stagione.

Leggi anche >>> Coronavirus, calciomercato a rischio: “Può anche non esserci”

Calciomercato Juventus e Inter, addio Milinkovic-Savic

Come svelato da Sky Sport il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, sarebbe sul punto di firmare l’adeguamento contrattuale a 3 milioni di euro dopo il prolungamento contrattuale fino al 2023 senza ufficializzazione da parte del club.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Idea super scambio

In passato il serbo sarebbe potuto anche andare via, ma la voglia di trionfare con la compagine biancoceleste ha avuto la meglio. La qualificazione alla prossima Champions, poi, ha fatto la differenza con la Lazio protagonista di una stagione da urlo. Juventus e Inter dovranno così cambiare colpi per il centrocampo: Milinkovic-Savic non intende muoversi dalla Capitale italiana.

La Lazio non intende così privarsi di un giocatore chiave dei propri successi dopo aver blindato Correa, Caicedo, Lucas Leiva.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpaccio a zero | Ci pensa Zanetti