Calciomercato Inter, ecco il vice-Handanovic | Il club cerca il sostituto!

La caccia dell’Inter all’erede di Handanovic potrebbe essere ad un punto di svolta: il club sta già cercando il sostituto.

Lo stato di salute dell’Inter è sotto gli occhi di tutti: con l’arrivo di Antonio Conte il club meneghino è cresciuto molto e ha già ritrovato i piani alti della classifica, sensazioni che mancavano da diversi anni. Uno dei momenti determinanti del campionato ancora in corso, al momento, è stato l’infortunio di Handanovic: senza il portiere sloveno, i nerazzurri hanno rallentato la propria corsa, vedendo Lazio e Juventus scappare via. Per questo motivo, Marotta è deciso a colmare la lacuna in estate ed acquistare un vice-Handanovic. Il numero uno della lista, per distacco, è Juan Augustìn Musso.

Calciomercato Inter, Musso pronto a partire | L’Udinese cerca il sostituto

Le grandi prestazioni di Musso in stagione sembrano aver convinto l’Inter ad affidargli prima il ruolo di vice-Handanovic e, poi, quello di suo erede. La porta di ‘San Siro’, sponda nerazzurra, potrebbe essere difesa in futuro dal portiere argentino classe ’94. L’Udinese, intanto, starebbe già cercando il sostituto per la prossima stagione: come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il club friulano avrebbe già presentato una prima offerta per Augustìn Rossi. Il portiere del Boca Juniors in estate rientrerà dal prestito al Lanus, ma avrebbe la strada sbarrata da Esteban Andrada – inamovibile nell’undici xeneizes- ed è pronto al grande salto in Europa.

L’Udinese potrebbe, quindi, cedere alle lusinghe dell’Inter per Musso e poi accontentare il Boca Juniors: versando i 6 milioni di euro richiesti dal club argentino per Rossi. Sul numero ‘1’ friulano, però, non ci sarebbe solamente la Beneamata: anche il Milan sarebbe interessata a Musso in caso di cessione di Donnarumma. Il rischio di un derby di mercato per il portiere argentino è dietro l’angolo, con l’Udinese che è pronto a trarre il meglio dalla concorrenza cittadina.

L’Inter potrebbe aver trovato in Musso l’erede di Handanovic e, intanto, l’Udinese avrebbe già pronto il sostituto: Augustìn Rossi, un altro portiere made in Argentina.

