Calciomercato, Inter e Milan beffate | Trattative in Premier!

Derby di mercato tra Inter e Milan per il talento della Serie A: ma il futuro del calciatore potrebbe essere lontana dall’Italia, in Premier League

Con il campionato fermo, le società di Serie A iniziano a lavorare a per assicurarsi i migliori talenti durante il calciomercato estivo. Un talento del campionato italiano, molto richiesto fino ad ora, potrebbe aver acceso l’ennesimo derby tra Inter e Milan. Entrambe le società però, potrebbero essere beffate. Possibile futuro fuori dall’Italia per l’obiettivo delle due milanesi.

Calciomercato Inter e Milan, beffa De Paul: futuro in Premier per l’argentino

La rivalità tra Inter e Milan potrebbe accendersi anche fuori dal campo, in chiave calciomercato. Infatti le due squadre di Milano sembrerebbero essere entrambe interessate al talento dell’Udinese, Rodrigo De Paul. L’argentino sarebbe nel mirino di molte squadre sia in Italia che in Europa e proprio all’estero potrebbe essere il suo futuro. La scorsa estate il giocatore fu molto vicino al trasferimento alla Fiorentina, squadra ancora fortemente interessata ad acquistarlo. Però, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, il numero dieci bianconero potrebbe decidere di trasferirsi in Premier League, dove sarebbero già in corso due trattative con due club inglesi.

Il giocatore sarebbe valutato attualmente dall’Udinese, non meno di 30 milioni di euro. Le due società milanesi potrebbero così essere beffate entrambe per quanto riguarda il talento argentino, che potrebbe scegliere di andare a giocare in Inghilterra, dove molte squadre avrebbero già manifestato il proprio interesse.

