Juventus ed Inter lavorano entrambe all’acquisto del bomber che fa impazzire l’Europa: dalla Francia arriva la notizia di un’offerta dal mittente ignoto

Viviamo in un periodo difficile in cui l’incertezza regna sovrana anche nel mondo del calcio, dove ancora non si sa se i campionati ripartiranno o no. Intanto in Francia si sarebbe deciso di non tornare in campo, fermando definitivamente la Ligue 1. Nel frattempo Juventus ed Inter starebbero osservando un gioiello del Lille che interesserebbe a molti top club europei.

Calciomercato Juventus ed Inter, assalto ad Osimhen: offerti 85 milioni in segreto

Ancora una volta potrebbe giocarsi un derby d’Italia in chiave mercato tra Juventus ed Inter. Fabio Paratici e Beppe Marotta, avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Lille, Victor Osimhen, che interesserebbe a mezza Europa. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Telefoot’, sarebbe arrivata la prima offerta alla squadra francese per il bomber classe 1998. Secondo la fonte francese, la proposta ammonterebbe a 85 milioni di euro, ma la squadra che l’hai inviata sembrerebbe essere ancora sconosciuta. Essendo tra le interessate al giocatore, l’offerta potrebbe essere stata inviata anche da uno dei due club italiani, che potrebbero aver tentato la mossa per assicurarsi il gioiellino nigeriano in anticipo rispetto alla grande concorrenza.

Naturalmente la cifra offerta comporterebbe un’importante sforzo economico da parte dei due club, che attraverso la cessione di alcuni esuberi potrebbero rientrare dell’investimento. Nei prossimi giorni potrebbe uscire allo scoperto il nome della squadra ad essersi fatta avanti, sperando che possa essere una delle italiane.

