Inter, Zanetti potrebbe provare a convincere Aguero: l’attaccante è in scadenza nel 2021 e potrebbe lasciare il Manchester City.

Con la maglia del Manchester City ha conquistato trofei a suon di gol. Ad oggi Sergio Aguero è il quarto miglior marcatore di sempre della storia della Premier League (primo straniero) ed è anche il miglior cannoniere della storia dei ‘Citizens’. L’attaccante argentino ha però un contratto in scadenza nel 2021 e non è escluso che possa lasciare il club inglese per una nuova avventura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, futuro Willian | Annuncio a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Lautaro a Messi | Setien esce allo scoperto!

Calciomercato Inter, Zanetti la carta per Aguero

L’attaccante argentino classe 1988, in un’intervista a ‘El Chiringuito’, non ha escluso un possibile addio al club inglese, anche se per lui la priorità resta vincere la Champions League con i ‘Citizens’. “Non sto pensando oggi a cosa farò. So che ogni giorno di più il mio contratto è vicino alla scadenza ma vedremo. Arriveranno delle offerte, ma per ora voglio solo provare a vincere la Champions con il City, per me sarebbe incredibile”.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

La Milano nerazzurra ha da sempre un feeling particolare con gli argentini e non è escluso che l’Inter possa fare più di un pensiero al ‘Kun’. A svolgere un ruolo fondamentale potrebbe essere Javier Zanetti, vicepresidente della società meneghina. Zanetti potrebbe infatti convincere Aguero a sposare la causa nerazzurra e a giocarsi a Milano gli ultimi anni di carriera, prima magari di un possibile ritorno all’Independiente, club che ha lanciato Aguero nel grande calcio e in cui il giocatore tornerebbe volentieri prima di ritirarsi. Per l’Inter sarebbe un colpo sotto ogni punto di vista: assicurarsi a zero un giocatore non più giovanissimo, ma dall’usato sicuro e in grado comunque di esaltare la piazza.

Aguero non ha però escluso un possibile ritorno in Spagna. E chissà che l’Atletico Madrid, club in cui l’argentino ha militato prima di passare al City, non possa sognare il ritorno. “Non ho pensato a cosa farò dopo il 2021. Oggi mi sento bene e a mio agio a Manchester, ma non escludo di tornare in Spagna o di andare altrove” ha concluso l’attaccante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE | Sfuma il colpo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rottura con il calciatore | Addio più vicino