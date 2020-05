La Serie A potrebbe tornare in campo nelle prossime settimane: arrivano dichiarazioni forti dell’ex attaccante del Milan Maxi Lopez

Non è un mistero che il calcio italiano, fermo ormai da diverse settimane, abbia intenzione di chiudere l’attuale stagione. Lo stop forzato dall’emergenza Coronavirus potrebbe dunque terminare nelle prossime settimane, con pareri straordinariamente discordanti tra gli addetti ai lavori. In tal senso si è espresso Maxi Lopez, centravanti del Crotone, attaccando Claudio Lotito.

Maxi Lopez, duro attacco a Lotito: le sue parole

Intervistato da ‘Libero Tyc’, in onda su ‘TycSport’ l’attaccante del Crotone Maxi Lopez ha voluto fare il punto sulla possibile ripresa del calcio giocato, in Italia. “Se in Italia accade quello che è successo in Francia, scoppia una guerra mondiale. Qui è tutto diverso“, ha detto l’ex Barcellona che ha poi attaccato duramente Claudio Lotito: “E’ il presidente della Lazio, seconda in classifica, e anche il presidente della Figc“. La punta 36enne non ha poi voluto girarci intorno, tornando a punzecchiare il patron biancoceleste: “Per lui si poteva giocare già un mese fa“, ha detto prima di invocare l’intervento di Fifa e Uefa: “Prendano una decisione“.

La punta originaria di Buenos Aires ha poi fatto il punto sulla quarantena forzata e di come la stia vivendo: “Siamo chiusi in casa da due mesi, cerchiamo di resistere. Sono felice, da domani comincia un lavoro personalizzato di attività fisica”. Parole forti dunque quelle dell’attaccante, in scadenza con il Crotone il prossimo giugno. E chissà che proprio nella stagione 2020/21, Maxi non possa trovarsi faccia a faccia sul campo proprio contro la Lazio di Lotito.

S.C