Emergenza Coronavirus, ufficiale: tre contagiati nel Colonia

Ancora nuovi casi di contagio di Covid-19, questa volta in Germania. Ad essere risultati positivi al tampone sono tre tesserati del Colonia.

Altri tre positivi al Coronavirus nel mondo del calcio. In Germania, il Colonia – attraverso il proprio sito ufficiale – ha comunicato che tre persone del club (non è specificato se fanno parte dello staff o se sono calciatori) – sono risultati contagiati al covid-19. Stanno bene e non mostrano alcun sintomo, ma ovviamente passeranno i prossimi 14 giorni in isolamento.

Il Medico Prof Tim Meyer ha dichiarato: “Ora vediamo nella vita di tutti i giorni che la nostra idea riconosce e riduce i rischi – si legge sul sito ufficiale – Saremo sempre in stretto contatto con le autorità sanitarie competenti e gli esperti medici. Siamo convinti che, con il nostro modus operandi, possiamo consentire ai giocatori di esercitare la propria professione con la migliore protezione possibile dalle infezioni”.