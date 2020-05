Coronavirus, ripresa Premier League | Decisa la data!

Le società di Premier League stanno cercando di trovare una soluzione per portare a compimento la stagione. Spunta una data.

Il mondo del calcio continua a vivere una situazione di stallo per l’emergenza Coronavirus che ha colpito il pianeta. Con le attività ferme da quasi due mesi i principali campionati europei iniziano anche a pensare all’eventuale ripartenza per provare a ‘salvare’ la stagione. C’è però anche chi come la Francia ha deciso di concludere anzitempo l’attuale annata con tanto di assegnazione della Ligue 1 al PSG. In Premier League al contrario si va nella direzione opposta con le società impegnate in videoconferenza per provare a trovare una soluzione. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Coronavirus, ripartenza in Premier League: il piano inglese

I club della Premier League si sono riuniti quest’oggi per decidere un piano utile a riavviare la competizione. Da tale riunione, secondo quanto sottolineato anche da ‘As’, emerge un accordo raggiunto per il ritorno in campo il 12 giugno, con un margine di tre settimane precedenti per l’allenamento dei calciatori. L’altra decisione riguarda invece la modalità delle partite che sarebbero senza tifosi e in campo neutro in diverse zone del paese.

Il governo ha suggerito che una delle soluzioni sarà quella di mantenere segreto lo stadio delle partite, per quanto possibile, per impedire la presenza dei tifosi. Una soluzione dovuta soprattutto al timore di assembramenti con i tifosi del Liverpool in caso di vittoria del campionato. Un altro problema chiave sarà il numero di cambi che potranno essere apportate durante le gare. Sul tavolo c’è la possibilità di effettuare cinque sostituzioni, visto l’impegno richiesto ai giocatori. Tutte le decisioni dovranno però prima essere approvato dal governo che prenderà in analisi la sicurezza e la salute per la ripartenza della Premier.

