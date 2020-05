Il coronavirus ha bloccato il calcio giocato ma non le trattative. In ottica calciomercato Milan si registra il primo affare chiuso per l’estate.

In attesa di capire se e quando il campionato di Serie A potrà ripartire, i club si concentrano sulle trattative di calciomercato che non si sono fermate con l’emergenza coronavirus. Tra i club più attivi c’è senza dubbio il Milan, che deve risolvere anche le questioni legate alla dirigenza – visto che dopo Boban anche Maldini potrebbe lasciare la sua carica – nonché alla guida tecnica, con Stefano Pioli che potrebbe essere confermato sulla panchina rossonera, sebbene non siano tramontate le piste che portano ai vari Rangnick, Spalletti, Emery e non solo. Una situazione caotica, ma che non ha impedito a Gazidis di chiudere il primo affare del 2020.

Calciomercato Milan, tutto deciso: riscattato Saelemaekers

Il primo rinforzo del Milan per la stagione 2020-21 è un giocatore che fa già parte della rosa di Pioli. Si tratta di Alexis Saelemaekers, centrocampista di fascia belga classe 1999 arrivato l’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato in prestito con diritto di riscatto che si sarebbe trasformato in obbligo a determinate condizioni che non si sono ovviamente ancora verificate. Sebbene abbia giocato appena 22 minuti in Serie A (13 contro il Verona e 9 contro la Fiorentina, ndr), come rivelato dal portale ‘voetbalkrant.com’, il Milan ha già deciso di pagare i 3,5 milioni di euro all’Anderlecht per rendere il trasferimento definitivo.

In un secondo momento il Milan deciderà se tenere Saelemaekers e puntare subito su di lui oppure decidere di girarlo in prestito ad un club di fascia medio-bassa che possa garantirgli un minutaggio maggiore.

