Calciomercato Juventus, addio Higuain | Nuova pista a sorpresa

Il futuro di Gonzalo Higuain, tra gli altri, tiene banco in casa Juventus. Molti giocatori bianconeri potrebbero dire addio al termine dell’attuale stagione agonistica, l’argentino è uno dei giocatori più in bilico. Il buon avvio di campionato aveva fatto pensare che il ‘Pipita’ potesse tornare al centro del progetto tecnico dei campioni d’Italia, ma le cose non sono andate esattamente così.

Calciomercato Juventus, Higuain verso la MLS

Qualche prestazione non proprio all’altezza ha aperto ai primi dubbi sul rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021. Il resto lo ha fatto l’emergenza coronavirus, con la partenza del giocatore verso l’Argentina e anche la possibilità paventata da parte sua di rimanere in patria, per i timori legati alla pandemia.

Ecco perché un suo addio al termine della stagione appare sempre più probabile. I discorsi verranno affrontati con chiarezza quanto prima, a seconda di come si evolverà l’emergenza sanitaria. Ma già si pensa a un futuro lontano dall’Italia. E oltre al River Plate, squadra dalla quale è decollato verso il grande calcio, c’è anche la possibilità di vederlo giocare negli Stati Uniti, in Major League Soccer. David Beckham vuole costruire una grande squadra, infarcendo la sua Inter Miami di campioni. Tra i nomi accostati alla nuova franchigia c’è anche quello di Vidal. Higuain invece sarebbe il terminale offensivo d’eccezione, per dare lustro a tutta la compagine. Per l’attaccante, l’occasione di mettersi alla prova in un campionato nuovo e con gli americani che gli metterebbero a disposizione un ingaggio monstre.

