Calciomercato Juventus, corsa a due per il dopo Pjanic

Calciomercato Juventus, Miralem Pjanic verso l’addio: la cessione del bosniaco sempre più probabile, i due nomi per la successione

La Juventus pensa alle strategie per il prossimo calciomercato e più di qualcosa potrebbe cambiare nella rosa bianconera. Si fa sempre più probabile, secondo ‘Tuttosport’, la cessione di Miralem Pjanic. La sensazione è che si cercherà, più che una cessione remunerativa, uno scambio con un giocatore capace di essere maggiormente a suo agio nel centrocampo di Maurizio Sarri. Ecco dunque che i due nomi per la successione portano a Leandro Paredes, vecchio pallino dei bianconeri, e Arthur. L’argentino del Psg è sempre stato piuttosto apprezzato dal tecnico, il giovane centrocampista del Barcellona appare avere le doti giuste per spiccare nella mediana bianconera. Paratici è al lavoro per trovare la combinazione migliore, in termini di costi e benefici.

N.L.C.