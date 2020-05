Dalla Spagna arrivano delle importanti indiscrezioni riguardo alla trattativa per Lautaro Martinez: l’Inter avrebbe avanzato una proposta al Barcellona.

La trattativa fra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez è probabilmente la più discussa degli ultimi mesi. L’interesse dei catalani per l’attaccante argentino è ormai noto a tutti e l’idea del club blaugrana sarebbe quella di affiancare il ‘Toro’ a Lionel Messi. In questa trattativa, però, è l’Inter ad avere una posizione di forza e, con un dirigente del calibro di Marotta, è intenzionata di farla fruttare al massimo. Dalla Spagna, intanto, arriva una clamorosa indiscrezione sulla prima richiesta dei nerazzurri al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, UFFICIALE campionato finito | Decisa la classifica

Calciomercato Inter, trattativa Lautaro | Chiesti 90 milioni più Griezmann e Vidal

Stando alle ultime indiscrezioni l’Inter avrebbe avanzato la prima richiesta al Barcellona per Lautaro: 90 milioni più Arturo Vidal ed il prestito Antoine Griezmann. Una richiesta altissima, che dalla Spagna sarebbe considerata come fantamercato, anzi da fantacalcio. Inoltre, Griezmann avrebbe fatto sentire al club catalano che non ha alcuna intenzione di lasciare Barcellona in estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa all’Inter | Ecco il colpo a zero!

Arturo Vidal è stato ad un passo dall’Inter già nel mercato di gennaio, su espressa richiesta di Antonio Conte, ed in estate i nerazzurri potrebbero tentare il secondo assalto sul cileno. La grande incognita che incombe su Marotta in caso di cessione di Lautaro, è legata proprio al sostituto dell’argentino al fianco di Lukaku. L’arrivo di un giocatore del livello di Griezmann potrebbe addirittura rivelarsi in un miglioramento per l’attacco nerazzurro, ma al momento appare come improbabile. Il calciomercato, però, è una scienza davvero imprevedibile.

La trattativa fra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez è in corso, ma al momento lontana dal traguardo. Anzi, le parti sono molto distanti: i nerazzurri chiedono non meno di 90 milioni (più contropartite), i blaugrana non vanno oltre i 40 cash. E così l’argentino potrebbe davvero restare a Milano perlomeno un’altra stagione, rinnovando – con ingaggio e clausola più alta – il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Mbappe insieme a Ronaldo | Richiesta a sorpresa!

Coronavirus, UFFICIALE campionato finito | Decisa la classifica

Juventus, l’attacco di lady Dybala: “Chi ha detto che è ancora positivo”