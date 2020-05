Calciomercato Inter, UFFICIALE | Sfuma il colpo!

Inter e Roma, sfuma definitivamente il colpo a zero Aranguiz: il cileno ha ufficialmente firmato il rinnovo con il Bayer Leverkusen.

Sfuma il possibile colpo a zero per l’Inter. Charles Aranguiz ha infatti ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Bayer Leverkusen. Il centrocampista cileno, che era in scadenza contrattuale con il club tedesco, ha siglato un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2023.

Inter e Roma, UFFICIALE: sfuma Aranguiz

Aranguiz era finito nel mirino della Roma e soprattutto dell’Inter come possibile rinforzo a zero per la prossima stagione. Il cileno era stato osservato con grande attenzione dalle due compagini italiane, che avevano individuato in lui un possibile rinforzo per la linea mediana. Il 31enne centrocampista sarebbe stato in grado di offrire qualità ed esperienza al reparto di Antonio Conte, ma il tecnico salentino dovrà rassegnarsi.

Sia giallorossi che nerazzurri dovranno però farne a meno. Con la firma sul nuovo contratto un arrivo di Aranguiz in Serie A è totalmente da escludere.

