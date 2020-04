Serie A, Conte ha deciso | No alla ripresa!

Il momento di attesa per il ritorno in campo vede alcuni club opporsi a tale possibilità: l’Inter dice no al ritorno in campo

Non è un momento semplice per il calcio italiano visto il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. In tal senso si discute del possibile ritorno in campo nelle prossime settimane. Alcuni club tra cui l’Inter si starebbero opponendo a tale soluzione: ecco cosa sta accadendo.

Serie A, l’Inter ha deciso: ‘no’ al ritorno in campo

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’Inter sarebbe tra i club che per diversi aspetti non vorrebbe tornare in campo nelle prossime settimane. L’Atalanta ha intrapreso una posizione più rigida sulla ripresa del campionato proprio per potersi focalizzare sulla Champions. Discorso analogo per l’Inter che, sotto spinta del tecnico Antonio Conte è contraria al ritorno in campo e punta all’Europa League. Per i club di Serie A impegnati in Europa vi sarebbero due problemi. Dove allenarsi visto che il governo difficilmente autorizzerebbe sedute di gruppo. E specialmente dove giocare visto che si starebbe ancora cerando un Paese che possa ospitare anche i club di Piemonte e Lombardia senza un periodo di quarantena.

