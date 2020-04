Inter, Lautaro per Milinkovic-Savic | Spunta la provocazione!

L’Inter penserebbe al centrocampista serbo della Lazio, Milinkovic-Savic come rinforzo ideale per completare il reparto. Dal club biancoceleste potrebbe però arrivare la provocazione di mercato.

Al netto della pausa forzata a causa del Coronavirus, in casa Inter si continua a lavorare senza pause in vista della prossima sessione di calciomercato che potrebbe cambiare ancora una volta la faccia della squadra. La dirigenza nerazzurra dovrà in particolar modo fronteggiare gli assalti del Barcellona a Lautaro Martinez, da cui dipenderà una grossa fetta delle prossime manovre interiste in campagna trasferimenti. I nerazzurri d’altronde punteranno a costruire una rosa ancora più competitiva per contendere il titolo alle dirette concorrenti. Una rivoluzione iniziata un anno fa e che continuerà certamente in estate quando potrebbe essere ancora una volta il centrocampo a subire un restyling. Per tutte le ultime notizie di mercato sull’Inter e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, occhi su Milinkovic-Savic: la ‘provocazione’ della Lazio

Dopo gli arrivi nelle ultime sessioni di calciatori come Barella, Sensi ed Eriksen, l’opera di rinnovamento della mediana potrebbe essere completata con un ultimo tassello. Il calciatore giusto per Antonio Conte potrebbe rispondere al nome di Sergej Milinkovic-Savic, già cercato negli ultimi anni. L’Inter segue dunque con grande interesse il forte centrocampista serbo in grado di abbinare qualità tecniche a quelle fisiche, e perciò prototipo del calciatore utile agli schemi del tecnico nerazzurro.

Trattare con la Lazio di Claudio Lotito non sarà però impresa semplice come dimostrano le enormi richieste del numero uno biancoceleste avanzate nelle ultime annate a chiunque si fosse avvicinato al proprio gioiello. Visto l’interesse interista e le alte cifre in ballo la società capitolina provocatoriamente potrebbe chiedere in cambio proprio Lautaro Martinez. Un affare dunque quasi impossibile da realizzare vista la ferma volontà dell’Inter di trattenere l’argentino a meno del pagamento della celebra clausola rescissoria.

