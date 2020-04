Coronavirus, UFFICIALE campionato finito | Decisa la classifica

Ora è ufficiale, in Francia è stata votata la fine dei campionati per la stagione 2019/2020: Ligue 1 e Ligue 2 sono definitivamente conclusi.

Come riportato da ‘L’Equipe’, il consiglio di amministrazione della ‘Professional Football League’ ha votato per la conclusione definitiva della Ligue 1 e della Ligue 2. I campionati francesi per la stagione 2019/2020 sono da considerarsi ufficialmente conclusi. Ora la Federazione dovrà prendere una decisione riguardo alle retrocessioni e alle promozioni dalla Ligue 2 ed alle qualificazioni per le prossime competizioni europee.

