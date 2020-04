Coronavirus, la fidanzata di Dybala fa chiarezza | “Notizie false”

Dopo le tante voci delle ultime ore, interviene Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, che fa il punto della situazione sull’attaccante della Juventus

Intervistata ai microfoni di Canal 9, la fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha smentito le voci delle ultime ore riguardo una nuova positività dell’attaccante della Juventus dopo circa 40 giorni dal contagio del coronavirus. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

“Paulo non è positivo come dicono, deve solo aspettare. Deve fare gli ultimi tamponi e attendere i risultati, non sappiamo da dove sono arrivate le notizie riguardo la sua positività ma da noi non sono uscite. Abbiamo raccontato del nostro contagio e con calma diremo anche della nostra negatività”.

