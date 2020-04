Mino Raiola in estate potrebbe mettere in piedi un intrigo di mercato di dimensioni colossali fra Milano e Madrid: Ibrahimovic è la chiave di volta.

Il patto di mercato stipulato fra Mino Raiola ed il Real Madrid potrebbe sfociare in una maxi-operazione che coinvolgerebbe anche Ibrahimovic ed il Milan. Il rinnovo dell’attaccante svedese con i rossoneri è ancora in forte dubbio, con Gazidis che vorrebbe operare una rivoluzione ‘verde’ in estate. Intanto, Raiola ha promesso a Florentino Perez che nella prossima finestra di mercato gli avrebbe portato almeno uno dei suoi illustri assisti. Dalla Spagna profilano una maxi-operazione che avrebbe davvero del clamoroso.

Calciomercato, Raiola porta Jovic al Milan | Ibrahimovic e Pogba a Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’asse di mercato fra Milan e Real Madrid potrebbe essere piuttosto caldo in estate: Mino Raiola, infatti, vorrebbe portare Ibrahimovic e Pogba a Madrid, con Jovic che finirebbe in rossonero. Il procuratore di Nocera, avrebbe fatto sapere a Florentino Perez che sarebbe possibile arrivare a Pogba per soli 80 milioni di euro ad una condizione: quella di realizzare il sogno di Zlatan di giocare per le ‘Merengues’. Nonostante i 38 anni, Ibrahimovic sente ancora di poter dare molto al calcio e vorrebbe riuscire a giocare al ‘Santiago Bernabeu’. Per lo svedese si tratterebbe anche di una sorta di rivincita con il Barcellona, dopo il rapporto burrascoso intercorso con i blaugrana nella stagione 2009/10.

Con Ibrahimovic a Madrid, però, Raiola non lascerebbe scoperto l’attacco del Milan e avrebbe già in mente un piano al riguardo: Luka Jovic. La Serie A potrebbe essere il campionato ideale per rilanciare l’attaccante serbo ed il Milan potrebbe finalmente trovare un bomber di razza con diversi anni di carriera davanti. Non è un mistero, infatti, che Jovic sia un profilo molto gradito a Milano, considerata anche la giovane età dell’attaccante. Se questa maxi-operazione dovesse andare in porto, Juventus ed Inter si vedrebbero soffiare via Pogba -in direzione Madrid- e Jovic -in direzione Milano- in una botta sola.

