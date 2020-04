Calciomercato, Mbappe insieme a Ronaldo | Richiesta a sorpresa!

Si prevede un calciomercato infuocato per quanto riguarda i big. Dalla Spagna lanciano una nuova bomba: Mbappe e Ronaldo insieme!

È stata la solita stagione straordinaria fin qui per Cristiano Ronaldo. Prima dello stop causato dal coronavirus, il portoghese ha realizzato ben 21 reti in 22 gare giocare in Serie A, quasi la media di un gol a partita. Ha avuto qualche difficoltà di troppo nei primi mesi di questa annata, ma da dicembre in poi il numero 7 bianconero è cresciuto di partita in partita e ha dimostrato ancora una volta il suo valore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, effetto Coronavirus | UFFICIALE: si dimette!

Ronaldo si è preso in mano la squadra nel momento di difficoltà della squadra allenata da Maurizio Sarri e l’ha trascinata a suon di gol soprattutto in questo 2020. Solo lo stop della stagione poteva fermare una macchina da gol del genere e ora la Juventus spera che non siano state le ultime gare con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Spadafora sulla ripresa: “Basta polemiche! Ecco come stanno le cose”

Calciomercato Juventus, Mbappe vuole il Real e fa una richiesta: giocare con Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riportato da Diario Gol, il Real Madrid potrebbe tornare all’assalto per il suo ex campione. La richiesta di Cristiano Ronaldo potrebbe partire clamorosamente da Kylian Mbappe, che è in trattativa con i Blancos e avrebbe chiesto di giocare con uno dei suoi idoli da bambino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, piano B per la fascia | Affare con contropartita

Quella del francese non è una prerogativa per il passaggio al Real Madrid ma più che altro un desiderio: Mbappe vorrebbe avere Cristiano Ronaldo come compagno. Zinedine Zidane proverà a girare questa richiesta nel prossimo consiglio, ma non sarà facile per Florentino Perez portare entrambi a Madrid. Dalla Spagna dicono che la Juventus potrebbe cedere Ronaldo anche per 60-70 milioni di euro.

Diversa è invece la situazione di Mbappe, visto che il PSG lo ritiene incedibile e vorrebbe provare a trattenerlo a lungo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, fissato il prezzo per il bomber!

Coronavirus, speranza dalla Uefa: “Ripresa sicuramente possibile”