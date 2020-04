Calciomercato Juventus, suggestione per la porta | Pronto l’assalto

La Juventus continua il proprio lavoro sul fronte calciomercato cercando di innalzare il tasso tecnico della rosa: altro top player nel mirino!

Fabio Paratici (Getty Images)Nonostante l’emergenza per Coronavirus il lavoro della Juventus non si ferma. In attesa di conoscere se si torni o meno a giocare, il club bianconero sarebbe già proiettato alla prossima stagione. Tante trattative imbastite in queste lunghe settimane con la possibilità di incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Maurizio Sarri, che dovrebbe essere ancora l’allenatore della Juve.

Calciomercato Juventus, Neuer il colpo per la porta

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” la Juventus avrebbe messo nel mirino il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, che non sta attraversando un ottimo periodo con il club bavaresi dopo i vari infortuni. Per lui sarebbe pronto così un cambio per cercare di ritrovare la forma migliore. Il suo contratto scadrà nel giugno 2021 e la voglia di fare una nuova esperienza è davvero tanta.

Il club bianconero avrebbe già imbastito la trattativa con il Bayern: il presidente Agnelli sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro per acquistare l’estremo difensore tedesco.

