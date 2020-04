Serie A, ripresa campionato | “Si può tornare a giocare”

La Serie A potrebbe ricominciare a fine maggio: in esclusiva a calciomercato.it è intervenuto Professor Giulio Tarro, virologo e primario emerito dell’Azienda Ospedaliera ‘D. Cotugno’ di Napoli.

Non c’è una data precisa per il ritorno in campo. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si è detto pessimista per questa possibilità. In esclusiva a calciomercato.it è intervenuto Professor Giulio Tarro, virologo e primario del “Cotugno” di Napoli che ha svelato il suo pensiero per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus: “Quasi sicuramente, in estate saremo immunizzati. Non dovremo stare ancora agli arresti domiciliari forzati. Col caldo, tutto potrebbe tornare alla normalità. Ci saranno soltanto qualche piccola endemia qua e là, come sta succedendo in Africa”. Poi ha aggiunto: “Il calcio può riprendere, così come gli altri sport”.

Serie A, l’idea del professor Tarro sull’Italia

Così lo stesso Professor Tarro ha rivelato il suo pensiero per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia: “Quando abbiamo saputo dell’epidemia in Cina, in Italia non si è fatto nulla. L’Italia ha chiuso i voli diretti con la Cina, senza controllare gli arrivi indiretti attraverso gli scali e quindi è stato possibile aggirare il divieto”.

Tutto potrebbe riprendere liberamente secondo la sua idea. Il mondo del calcio dovrebbe così prendere una decisione in tempi brevi.

